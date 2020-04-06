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06 квітня 2020, понеділок, 18:18 16
Медицина 2020-04-06T20:15:03+03:00
Українські Новини
У МОЗ вирішили використовувати авіацію для порятунку хворих коронавірусом

У МОЗ вирішили використовувати авіацію для порятунку хворих коронавірусом

Ярина Вацяк
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В той час, як за день в Україні від коронавірусу померли шість осіб, Міністерство охорони здоров'я вирішило задіяти аеромедицинські бригади для надання допомоги хворим на коронавірус Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я про коронавірус.

"В Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації. Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять - Національній гвардії України), які у складних випадках можуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України", - йдеться  в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, у всьому світі коронавірус Сovid-19 підтвердили у 1 274 956 осіб, померли 69 487, а вилікувалися 262 985.

Тим часом за минулу добу, 5 квітня, в Києві коронавірусом захворіли ще 22 людини, серед них двоє медиків і 8-річна дитина. Також у київській лікарні №9 підтвердили першу в столиці смерть від коронавірусу.

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