У МОЗ вирішили використовувати авіацію для порятунку хворих коронавірусом

В той час, як за день в Україні від коронавірусу померли шість осіб, Міністерство охорони здоров'я вирішило задіяти аеромедицинські бригади для надання допомоги хворим на коронавірус Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я про коронавірус.

"В Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації. Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять - Національній гвардії України), які у складних випадках можуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, у всьому світі коронавірус Сovid-19 підтвердили у 1 274 956 осіб, померли 69 487, а вилікувалися 262 985.

Тим часом за минулу добу, 5 квітня, в Києві коронавірусом захворіли ще 22 людини, серед них двоє медиків і 8-річна дитина. Також у київській лікарні №9 підтвердили першу в столиці смерть від коронавірусу.