В Киеве коронавирусом заболели еще два медика. Всего 267 инфицированных

За прошлые сутки, 5 апреля, в Киеве коронавирусом заболели еще 22 человека, среди них двое медиков и 8-летний ребенок. Об этом во время брифинга сегодня, 6 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что, по состоянию на 6 апреля, в столице уже 267 подтвержденных случаев коронавируса.

Заболели пять женщин в возрасте от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе два медика. Также заболел восьмилетний мальчик.

Четыре случая коронавируса подтвердили в Киево-Печерской Лавре.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, 5 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 68 до 1 319, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 38 по сравнению с предыдущими сутками.

Также с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности. На время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.