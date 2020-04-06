В киевской больнице №9 подтвердили первую в столице смерть от коронавируса

Главный врач киевской городской клинической больницы №9, куда госпитализируют больных с SARS-CoV-2, Михаил Валюк подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию, что от коронавируса 31 марта в больнице умер 69-летний мужчина.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Ну было такое. Да, мужчина у нас умер", — сказал он.

В пятницу программа "Секретные материалы" на канале 1+1 опубликовала фотографию свидетельства о смерти 31 марта 69-летнего мужчины от коронавируса, выданное больницей №9.

Валюк отметил, что данные о летальных случаях передаются в штаб по противодействую коронавирусной инфекции и Департамент здравоохранения.

В тоже время главврач отметил, что не руководствуется информацией об оглашенной 2 апреля председателем Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко на ежедневном брифинге о первом зарегистрированом случае смерти от коронавируса 1 апреля.

Кличко отметил, что умершим от коронавируса был 70-летний мужчина.

Как сообщали Українськi Новини, 2 апреля Кличко сообщил о первом зарегистрированном случаев смерти от коронавируса.

На сегодня в столице зафиксировано 268 случаев инфицирования коронавирусом.