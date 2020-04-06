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  • В киевской больнице №9 подтвердили первую в столице смерть от коронавируса
06 апреля 2020, понедельник, 16:42 1673
Политика 2020-04-06T16:45:11+03:00
Українські Новини
В киевской больнице №9 подтвердили первую в столице смерть от коронавируса

В киевской больнице №9 подтвердили первую в столице смерть от коронавируса

Кира Молчанова
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Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Главный врач киевской городской клинической больницы №9, куда госпитализируют больных с SARS-CoV-2, Михаил Валюк подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию, что от коронавируса 31 марта в больнице умер 69-летний мужчина.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Ну было такое. Да, мужчина у нас умер", — сказал он.

В пятницу программа "Секретные материалы" на канале 1+1 опубликовала фотографию свидетельства о смерти 31 марта 69-летнего мужчины от коронавируса, выданное больницей №9.

Валюк отметил, что данные о летальных случаях передаются в штаб по противодействую коронавирусной инфекции и Департамент здравоохранения.

В тоже время главврач отметил, что не руководствуется информацией об оглашенной 2 апреля председателем Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко на ежедневном брифинге о первом зарегистрированом случае смерти от коронавируса 1 апреля.

Кличко отметил, что умершим от коронавируса был 70-летний мужчина.

Как сообщали Українськi Новини, 2 апреля Кличко сообщил о первом зарегистрированном случаев смерти от коронавируса.

На сегодня в столице зафиксировано 268 случаев инфицирования коронавирусом.

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