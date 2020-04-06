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06 квітня 2020, понеділок, 17:55 4
Економіка 2020-04-06T18:00:09+03:00
Українські Новини
Гривня різко зміцнилася на міжбанку на початку тижня

Гривня різко зміцнилася на міжбанку на початку тижня

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Міжбанк
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 1 коп. в понеділок зміцнився на 31 коп. до 27,13 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,35-27,40 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,22-27,25 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,10-27,15 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,28% з 23,74 UAH/USD до 27,13 UAH/USD.

Як повідомляли Україньскі Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 квітня на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,55 коп. до 27,1555 UAH/USD.

Також у п'ятницю, 3 квітня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів.

Тим часом Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені макропоказники на 2020 рік значно гірше раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.

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