Гривня різко зміцнилася на міжбанку на початку тижня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 1 коп. в понеділок зміцнився на 31 коп. до 27,13 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,35-27,40 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 27,22-27,25 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,10-27,15 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,28% з 23,74 UAH\/USD до 27,13 UAH\/USD. Як повідомляли Україньскі Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 квітня на 11,84 коп. до 27,6576 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 4,55 коп. до 27,1555 UAH\/USD. Також у п'ятницю, 3 квітня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів. Тим часом Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені макропоказники на 2020 рік значно гірше раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.