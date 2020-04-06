Гривня різко зміцнилася на міжбанку на початку тижня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 1 коп. в понеділок зміцнився на 31 коп. до 27,13 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,35-27,40 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,22-27,25 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,10-27,15 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,28% з 23,74 UAH/USD до 27,13 UAH/USD.

Як повідомляли Україньскі Новини, в понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 квітня на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,55 коп. до 27,1555 UAH/USD.

Також у п'ятницю, 3 квітня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів.

Тим часом Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені макропоказники на 2020 рік значно гірше раніше озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.