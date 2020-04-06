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06 апреля 2020, понедельник, 10:25 231
Экономика 2020-04-06T10:25:29+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать после выходных. Курс валют на 6 апреля

Доллар продолжает падать после выходных. Курс валют на 6 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как гривна стремительно растет, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 апреля на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,55 коп. до 27,1555 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 18,26 коп. до 29,0403 UAH/EUR, курс продажи понизился на 26,72 коп. до 29,8959 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,1555 27,6576 29,0403 29,8959 3,11 3,61
Максимальный 27,4000 28,0000 29,4500 30,3000 3,40 3,93
Минимальный 26,9500 27,4900 27,6000 29,5900 2,44 3,40

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 150 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 3 апреля, укрепился на 1 копейку до 27,44 UAH/USD.

Тем временем, в карантин количество вакансий стремительно уменьшается.

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