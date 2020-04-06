У київській лікарні №9 підтвердили першу в столиці смерть від коронавірусу

Головний лікар київської міської клінічної лікарні №9, куди госпіталізують хворих з SARS-CoV-2, Михайло Валюк підтвердив раніше опубліковану в ЗМІ інформацію, що від коронавірусу 31 березня в лікарні помер 69-річний чоловік.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Ну було таке. Так, чоловік у нас помер", — сказав він.

У п'ятницю програма "Секретні матеріали" на каналі 1+1 опублікувала фотографію свідоцтва про смерть 31 березня 69-річного чоловіка від коронавірусу, виданого лікарнею №9.

Валюк зазначив, що дані про летальні випадки передаються в штаб протидії коронавірусній інфекції та Департамент охорони здоров'я.

Одночасно головлікар зазначив, що не керується інформацією про оголошений 2 квітня головою Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком на щоденному брифінгу про перший зареєстрований випадок смерті від коронавірусу 1 квітня.

Кличко зазначив, що померлим від коронавірусу був 70-річний чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня Кличко повідомив про перший зареєстрований випадкок смерті від коронавірусу.

На сьогодні в столиці зафіксовано 268 випадків інфікування коронавірусом.