В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Всего 161 инфицированный

В Киеве количество зараженных коронавирусом составляет 161 человек, есть первый погибший. Об этом сегодня, 2 апреля, во время брифинга относительно коронавируса сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Так, Кличко сообщил, что в Киеве 29 новых случаев заражения коронавирусом за сутки 1 апреля. Всего количество зараженных составляет 161 человек. Он отметил, что среди 26 лабораторно подтвержденных новых случаев 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет, и 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Скончался 70-летний мужчина. Также известно, что 12 человек в Киеве уже вылечились от коронавируса. Госпитализированы 18 пациентов, из них 4 в клиническую больницу №5, 9 в больницу №7, еще трое в Александровскую больницу и двоих в больницу №3. Еще 11 киевлян лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. Тем временем больше всего случаев коронавируса зафиксировали в США. Там вирус подтвердили у 216 721 человека, 5 138 из них умерли, а 8 672 - вылечились. На втором месте по количеству заражения - Италия, где зафиксировали 110 574 случая. 13 155 человек умерли, а 16 847 - вылечились.