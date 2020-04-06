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06 квітня 2020, понеділок, 16:35 20
Транспорт 2020-04-06T18:45:03+03:00
Українські Новини
Лоукостер Ryanair отримав дозвіл на рейси Італія-Україну до 13 липня

Лоукостер Ryanair отримав дозвіл на рейси Італія-Україну до 13 липня

Ярина Вацяк
Ryanair, Авіарейс, скасування рейсів, Італія-Україна
Літак. Фото: ryanair.com
Літак. Фото: ryanair.com

Управління цивільної авіації Італії (ENAC) дало дозвіл здійснювати польоти в Україну з 3 березня по 13 липня найбільшому лоукост-авіаперевізнику Європи компанії Ryanair (Ірландія), який почав масово скасовувати рейси на початку березня.

Про це йдеться в повідомленні ENAC, передають Українські Новини.

"Надається тимчасове присвоєння компанії Ryanair DAC наступних прав на рух за маршрутами Італія-Україна для послуг, які будуть працювати до 13 липня 2020 року (протокол ENAC № 24896 від 3 березня 2020 року)", - сказано в ньому.

Так, у зазначений період авіакомпанія може відкрити і виконувати рейси з Риму в Одесу, Львів, Київ, з Бергамо - в Київ, Львів, Одесу, Харків, з Болоньї - у Львів, Одесу, Київ, з Катанії - в Київ.

Всього надано дозвіл на 28 щотижневих частот для пасажирських перевезень.

На сьогодні зазначені рейси відсутні в системі бронювання авіакомпанії.

Відомо, що Ryanair з 10 березня по 7 квітня скасувала всі свої рейси до Італії у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, літаки компанії Ryanair будуть возити ліки по країнах, а рейси відкладуть до червня.

Тим часом, Wizz Air призупинила польоти з Києва і компенсує 120% вартості квитків.

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