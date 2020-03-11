Из-за коронавируса Ryanair массово отменяет рейсы в Европу: что делать пассажирам

В то время, как туристы массово отменяют брони в Риме, в компании Ryanair дали разъяснение, как сдать авиабилет, изменить даты или маршрут рейса, вернуть деньги за неиспользованный билет, а также проверить статус полета.

Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

"Ryanair вынуждена отменить до 25% коротких рейсов в Италию на трехнедельный период с 17-го марта по 8-е апреля из-за распространения вируса Covid19. Все пострадавшие клиенты были уведомлены по электронной почте и SMS, им предоставлена возможность запросить возврат денег за билеты, перебронировать или перенаправить свое путешествие", – указывается на официальном сайте.

В частности, актуальная информация о статусе рейса доступна в личном кабинете на сайте или в приложении Ryanair.

Отмена и сокращение количества рейсов связаны со вспышкой коронавируса. Пока ограничения коснулись Италии, Иордании, Израиля, Грузии, Черногории и Чехии.

Нововведения будут действовать до 8 апреля. Конечная дата еще может измениться. Руководство компании планирует следить за ситуацией и адаптироваться к ней.

Как сообщали Українські Новини, количество погибших от коронавируса в Италии возросло до 17 человек.

Венгерский лоукост Wizz Air вносит значительные изменения в расписание полетов в Италию в связи с распространением коронавируса COVID-19 с 11 марта по 2 апреля.