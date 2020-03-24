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24 марта 2020, вторник, 17:59 215
Транспорт 2020-03-24T19:00:02+02:00
Українські Новини
Самолеты компании Ryanair будут возить лекарства по странам, а рейсы отложат до июня

Самолеты компании Ryanair будут возить лекарства по странам, а рейсы отложат до июня

Таня Войтюк
Европа, Ryanair, Рейсы, Коронавирус, коронавирус в Европе
Ryanair возможно отложат рейсы до июня. Фото: faceboоk.com/airportboryspil
Ryanair возможно отложат рейсы до июня. Фото: faceboоk.com/airportboryspil

Один из крупнейших европейских лоукостеров Ryanair сократил полеты на время пандемии Сovid-19 и планирует предоставить свои самолеты для перевозки лекарств.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ryanair приостанавливает большинство своих рейсов со вторника 24 марта и рейся вряд ли будут выполняться в апреле и мае.

При этом компания предложила свои самолеты всем правительствам Европейского союза для эвакуации полетов и основных перевозок лекарств, средств индивидуальной защиты и продовольствия.

"Поскольку границы Европы становятся перегруженными или закрытыми, жизненно важно, чтобы Ryanair сыграла свою роль в обеспечении жизненно важных лекарств и поставок продовольствия", - сообщает исполнительный директор Майкл О'Лири.

Также в компании отметили, что пассажиры, рейсы которых были отменены в связи с закрытием границ, получат электронное письмо с описанием дальнейших действий в течение одной-двух недель.

Как сообщали Українські Новини, Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Запрещено выходить из дома без необходимости.

До этого в Лондоне из-за коронавируса на каранатин закрыли 40 станций метро.

Тем временем от коронавируса погибли уже больше 16 тыс. человек.

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