Wizz Air приостановила полеты из Киева и компенсирует 120% стоимости билетов

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) приостановила полеты из международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского до 14 апреля в то же время Ryanair будут возить лекарства по странам, а рейсы отложат до июня.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Wizz Air сегодня сообщила о приостановлении выполнения рейсов в/из своей базы в международном аэропорту "Киев" в связи с решением правительства о временном закрытии большинства украинских аэропортов. Рейсы отменены на период с 24 марта по 14 апреля", - сказано в нем.

Пассажиры, бронирование которых изменилось, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на wizzair.com или через мобильное приложение авиакомпании.

Отмечается, что 120%-компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air.

Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, которое требует больше времени для выполнения.

В таком случае они получат отдельное электронное письмо с информацией о необходимых шагах по осуществлению перевода на банковский счет или банковскую карточку и будут иметь право только на 100% возмещения от начального тарифа билета.

Как сообщали Українськi Новини, ранее авиакомпания Wizz Air начал выполнять возвраты билетов на отмененные рейсы в автоматическом режиме в связи с коронавирусом.

Кроме того, МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию.