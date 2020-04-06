Зеленський заявив, що через карантин в Україні на 2 третини знизилася кількість ДТП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за період запровадження карантину, який посилили сьогоднішнього дня, кількість ДТП скоротилася на 63%. Про це повідомляється на офіційному сайті президента. "Національна поліція відзвітувала, що за період карантину значно зменшилася кількість злочинів, кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 63%", - йдеться в повідомленні. Крім того, президент розповів про першому позитивному моменті спочатку введення карантину. "Зменшення кількості захворілих коронавірусом - це результат карантину. Ми могли б мати набагато більше хворих, як в європейських країнах", - підкреслив він. Як повідомляли Українські Новини, 16 березня представник Київської міської адміністрації розповів, що міська влада рекомендує пасажирським перевізникам обмежити перевезення громадян до\/з столиці з-за карантину, але не планує закривати в'їзд і виїзд з міста. Проте вже 24 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі погіршення ситуації з коронавірусом карантин доведеться посилити і максимально обмежити пересування по місту. Раніше Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавіруса.