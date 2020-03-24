Киев ужесточит карантин, если ситуация ухудшится, - Кличко

Если ситуация с распространением коронавируса в Киеве, где заболели уже 29 человек, резко ухудшится, столичной власти придется ужесточить карантинные меры. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга. Так, он заявил, что при ухудшении ситуации у власти не останется вариантов кроме ужесточения мер. "Максимально ограничивать передвижение по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижение по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, возможно", - отметил Кличко. Также Українські Новини писали, сколько стоят дефицитные дезинфекторы в Украине. Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса. А всего насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса. Кроме того, Кабмин хочет создать стабфонд в 200 млрд гривен для поддержки украинцев в карантин. А Шмыгаль заявил, что нет необходимости вводить чрезвычайное положение.