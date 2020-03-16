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16 марта 2020, понедельник, 15:06 372
Транспорт 2020-03-16T15:30:01+02:00
Українські Новини
Киев не будет перекрывать въезд в город, а лишь ограничит

Киев не будет перекрывать въезд в город, а лишь ограничит

Ярина Вацяк
Киев, Транспорт, Запрет въезда, Столица, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве
Маршрутки Фото: moygrad.kiev.ua
Маршрутки Фото: moygrad.kiev.ua

Киевская власть рекомендует пассажирским перевозчикам ограничить перевозки граждан в/из столицы из-за карантина, но не планирует закрывать въезд и выезд из города в то время, как мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Киевской городской государственной администрации.

"Пункт о передвижении между городом и другими населенными пунктами носит рекомендательный характер. Никто запрещать въезд гражданам не будет, однако перевозчикам рекомендовано максимально ограничить перевозку пассажиров, поскольку в общественном транспорте очень легко заразиться вирусом", - сказал сотрудник.

Также, по его словам, киевские власти призывают работодателей перевести по максимуму сотрудников своих предприятий на дистанционную работу.

"Мы должны все сплотится, чтобы не допустить распространения вируса. И перевозчики, и власть, и работодатели", - подчеркнул собеседник.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник отметил, что решение о запрете въезда/выезда из Киева не было принято.

"Комиссия в части решения закрытия города на въезд и выезд... такого решения никто не принимал и пока на сегодняшний день таких решений не планируется принимать", - отметил он.

Кроме этого, Поворозник подчеркнул, что Киев не может ограничивать перемещение людей, так как такое решение может принять исключительно Кабинет Министров.

Как сообщали Українські Новини, 17 марта, КГГА приняла решение ограничить въезд и выезд из Киева в связи с карантином.

Одесса также с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

 

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