Київ не може заборонити пересування приватних авто без введення надзвичайного стану, - юрист

Адвокат, юрист Олександр Дульський заявив, що мер Києва Віталій Кличко не може заборонити пересування приватного автотранспорту в столиці, якщо не введено надзвичайний стан після того, як Кличко припустив заборону руху приватного автотранспорту.

"Обмеження конституційних прав можливо тільки при введенні надзвичайного стану. Тому, навіть на підставі постанови Кабміну, яке було прийнято законно з урахуванням рекомендацій санлікаря і МОЗ, то Кличко не може обмежити конституційні права і свободи, тому що не введено надзвичайний стан", - сказав він.

За його словами, право на пересування передбачено статтею 33 Конституції.

Юрист упевнений, що якщо поліція буде залучати до адміністративної відповідальності громадянина за пересування по місту, пішки або на своєму транспорті, то таке залучення не може мати наслідок - покарання.

Він зазначив, що в суді це можна легко довести.

Як повідомляли Українські Новини, з сьогоднішнього дня, 6 квітня, Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, а також пересуватися по вулиці групами більше двох людина і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.