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06 квітня 2020, понеділок, 14:06 8
Суспільство 2020-04-06T14:30:34+03:00
Українські Новини
На кордонах України та ЄС застрягли сотні фур

На кордонах України та ЄС застрягли сотні фур

Ольга Фандорина
Карантин, Черги на кордоні, кордон з Україною
Фури. Фото: pexels
Фури. Фото: pexels

Поки в Україні ще раз зменшили кількість пунктів пропуску на кордоні, на західних кордонах України з країнами Європейського союзу застрягли сотні фур. Про це повідомляє Telegram-канал Нової митниці.

Повідомляється, що станом на першу половину дня 6 квітня було зафіксовано наступне кількість вантажівок на автомобільних пунктах пропуску:

з Польщею ("Краковець"):

  • на в'їзд в Україну - 100
  • на виїзд - 100

зі Словаччиною ("Ужгород"):

  • на в'їзд в Україну - 0
  • на виїзд - 10

з Угорщиною ("Тиса"):

  • на в'їзд в Україну - 0
  • на виїзд - 170

з Румунією ("Дяково"):

  • на в'їзд в Україну - 0
  • на виїзд - 37

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня Кабінет Міністрів заявив про намір скоротити кількість пунктів пропуску на кордоні з 49 до 21.

З 28 березня в Україні заборонили пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавіруса.

Після цього у прикордонних пунктів пропуску з боку Польщі утворилися довгі черги з бажаючих потрапити в Україну, до того, як закриються кордону.

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