На кордонах України та ЄС застрягли сотні фур

Поки в Україні ще раз зменшили кількість пунктів пропуску на кордоні, на західних кордонах України з країнами Європейського союзу застрягли сотні фур. Про це повідомляє Telegram-канал Нової митниці.

Повідомляється, що станом на першу половину дня 6 квітня було зафіксовано наступне кількість вантажівок на автомобільних пунктах пропуску:

з Польщею ("Краковець"):

на в'їзд в Україну - 100

на виїзд - 100

зі Словаччиною ("Ужгород"):

на в'їзд в Україну - 0

на виїзд - 10

з Угорщиною ("Тиса"):

на в'їзд в Україну - 0

на виїзд - 170

з Румунією ("Дяково"):

на в'їзд в Україну - 0

на виїзд - 37

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня Кабінет Міністрів заявив про намір скоротити кількість пунктів пропуску на кордоні з 49 до 21.

З 28 березня в Україні заборонили пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавіруса.

Після цього у прикордонних пунктів пропуску з боку Польщі утворилися довгі черги з бажаючих потрапити в Україну, до того, як закриються кордону.