На кордонах України та ЄС застрягли сотні фур

Поки в Україні ще раз зменшили кількість пунктів пропуску на кордоні, на західних кордонах України з країнами Європейського союзу застрягли сотні фур. Про це повідомляє Telegram-канал Нової митниці. Повідомляється, що станом на першу половину дня 6 квітня було зафіксовано наступне кількість вантажівок на автомобільних пунктах пропуску: з Польщею ("Краковець"): на в'їзд в Україну - 100 на виїзд - 100 зі Словаччиною ("Ужгород"): на в'їзд в Україну - 0 на виїзд - 10 з Угорщиною ("Тиса"): на в'їзд в Україну - 0 на виїзд - 170 з Румунією ("Дяково"): на в'їзд в Україну - 0 на виїзд - 37 Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня Кабінет Міністрів заявив про намір скоротити кількість пунктів пропуску на кордоні з 49 до 21. З 28 березня в Україні заборонили пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавіруса. Після цього у прикордонних пунктів пропуску з боку Польщі утворилися довгі черги з бажаючих потрапити в Україну, до того, як закриються кордону.