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27 марта 2020, пятница, 19:43 944
Общество 2020-03-27T20:31:44+02:00
Українські Новини
Сотни украинцев сбились в толпы на польской границе

Сотни украинцев сбились в толпы на польской границе

Кира Молчанова
Границы, Пункты пропуска, закрытие границы, Очереди на границе, карантин в Украине, Закрытие границ

У пограничных пунктов пропуска со стороны Польши образовались длинные очереди из желающих попасть в Украину, до того, как закроются границы с 28 марта.

Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Смолий.

По его словам, люди в очереди не соблюдают меры предосторожности.

"О какой-то минимальной дистанции не может идти речь. Организация всего этого действа просто отсутствует. Сотни людей стоят на трех участках: Ягодин, Краковец и Рава-Русская", — написал он.

Смолий опубликовал видео, на котором видна многотысячная очередь людей, которые ожидают прохода в Ягодине.

Телеграм-канал "Коронавирус-онлайн" тоже сообщает об очередях из желающих попасть в Украину.

По данным Министерства внутренних дел, на утро 27 марта возле пунктов пропуска действительно стало больше людей.

Сообщается, что в эту пятницу на некоторых пунктах пропуска на границе с ЕС значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта. Это затрудняет их пересечения границы, поскольку пешее сообщение сейчас не осуществляется. В связи с этим, а также через дополнительные контрольно-профилактические меры наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран.

В МВД проинформировали, что 27 марта до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тысячи людей. "Это больше чем вчера за все сутки – 5,4 тыс. лиц", -сообщают в ведомстве.

По состоянию на 12.00, по информации представителей Пограничной стражи Республики Польша, на территории их страны собралось:

  • "Краковец" - более 2 тысяч человек.
  • Справа от пункта пропуска "Ягодин" - 1,2 тысячи человек.
  • "Рава-Русская" - 500 человек.

В МВД сообщают, что с 00.00 до 12.00 сегодня обеспечена перевозка и пограничное оформление лиц, прибывших пешком:

  • Через пункт пропуска "Краковец" - более 1700 человек.
  • Через пункт пропуска "Ягодин" - более 3,7 тыс. человек.
  • Через пункт пропуска "Рава-Русская" - почти 2 тысячи человек.

Как сообщали Українські Новини, украинцев, которые не успеют вернуться из-за границы до 28 марта, будут постепенно эвакуировать, но с учетом эпидемологической ситуации в местах их пребывания и готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции.

Тем временем, из Нью-Йорка вылетел первый из двух спецрейсов с украинцами, которые не смогли вернуться на родину до 16 марта.

Кроме того, из Торонто, Канады, в Киев специальным рейсом вылетели 274 украинца, которые не могли добраться домой после закрытия границ.

За прошедшие сутки 13,5 тыс. украинцев вернулись домой.

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