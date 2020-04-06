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06 квітня 2020, понеділок, 13:21 27
Верховна Рада і партії 2020-04-06T13:32:28+03:00
Українські Новини
Офіс Омбудсмена потрібно міняти, - нардеп Верещук

Офіс Омбудсмена потрібно міняти, - нардеп Верещук

Жора Шокин
Денисова, Омбудсмен, Слуга народу, Ірина Верещук, Зміна керівництва, Мамалига
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук

Народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук переконана, що керівництво офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини, потрібно міняти.

Про це йдеться в публікації «Картковий будиночок: Як Офіс Омбудсмена перетворився в інструмент політичних іграх», передають Українські Новини.

Верещук неодноразово критикувала роботу Офісу омбудсмена.

«Я не маю жодних негативних емоцій до керівника Офісу Омбудсмена (Денисової) як до людини, а щодо професійності, то потрібно звертати увагу і покращувати ситуацію з доступом до прав людини через Омбудсмена. Ми за неї не голосували, це людина, яка працює з колишньої каденції (Ради) і я вважаю, що до цього (питання) треба повертатися», - вважає Верещук.

За її словами, наступним Омбудсменом має бути не обов'язково політик, але авторитет у галузі з прав людини.

Депутат підкреслює, що треба міняти не тільки саму Денисову, але і тих людей, яких вона привела.

«Це колектив людей, який підібрала саме вона і роблю оцінку не їй особисто, а цілого інституту влади – Уповноваженого з прав людини. Нова людина має оновити ті кадри, які зараз є там», - підкреслила парламентарій.

Як повідомляли Українські Новини, Денисова підписала меморандум про співпрацю з фігуранткою декількох кримінальних справ.

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

НАБУ відкрило три справи стосовно омбудсмена Денисової.

 

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