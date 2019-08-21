ДБР зобов'язали відкрити справу щодо Омбудсмена Денісової

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nДо суду звернувся з позовом заявник і повідомив, що 31 липня він звернувся в ДБР із зверненням про вчинення Денісовою кримінального злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу.\r\nПри цьому, заявник додав, що отримав лист за підписом слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сергєєвої, зі змісту якого випливає, що у внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відмовлено у зв'язку з відсутністю відомостей, які можуть свідчити про вчинення кримінальних злочинів, підслідних ДБР.\r\n16 серпня суд розглянув скаргу на бездіяльність ДБР та зобов'язав бюро відкрити кримінальне провадження щодо Денісової.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ відкрило три справи щодо омбудсмена Денісової.\r\nНАЗК знайшло порушення в е-деклараціях Денісової і просить НАБУ їх розслідувати.\r\nОмбудсмен Денісова втратила свідомість у прямому ефірі.