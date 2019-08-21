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21 серпня 2019, середа, 14:40 48
Силові структури 2019-08-21T20:15:04+03:00
Українські Новини
ДБР зобов'язали відкрити справу щодо Омбудсмена Денісової

ДБР зобов'язали відкрити справу щодо Омбудсмена Денісової

Людмила Денісова. Фото: gordonua.com
Людмила Денісова. Фото: gordonua.com

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду звернувся з позовом заявник і повідомив, що 31 липня він звернувся в ДБР із зверненням про вчинення Денісовою кримінального злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу.

При цьому, заявник додав, що отримав лист за підписом слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сергєєвої, зі змісту якого випливає, що у внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відмовлено у зв'язку з відсутністю відомостей, які можуть свідчити про вчинення кримінальних злочинів, підслідних ДБР.

16 серпня суд розглянув скаргу на бездіяльність ДБР та зобов'язав бюро відкрити кримінальне провадження щодо Денісової.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ відкрило три справи щодо омбудсмена Денісової.

НАЗК знайшло порушення в е-деклараціях Денісової і просить НАБУ їх розслідувати.

Омбудсмен Денісова втратила свідомість у прямому ефірі.

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