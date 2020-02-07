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07 февраля 2020, пятница, 16:57 111
Общество 2020-02-07T18:00:03+02:00
Українські Новини
Омбудсмен Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с фигуранткой нескольких уголовных дел

Омбудсмен Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с фигуранткой нескольких уголовных дел

Валерия Драгомирова
Меморандум, Сотрудничество, Совет адвокатов Украины
Денисова и Рафальская. Фото: Facebook/Людмила Денисова
Денисова и Рафальская. Фото: Facebook/Людмила Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что накануне подписала Меморандум о сотрудничестве с председателем общественной организации "Совет адвокатов Украины" Инной Рафальской. Об этом пишет Telegram-канал "UN - сливы и груши".

На сайте омбудсмена отмечается, что ее Офис и общественная организация будут совместно осуществлять анализ пробелов законодательства по соблюдению прав участников уголовного, гражданского и административного процессов, а также имплементировать в украинское законодательство международный опыт в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, анонсирована совместная работа по наработке рекомендаций по реформированию пенитенциарной системы Украины, а также другие инициативы.

"Как известно, Инна Рафальская является фигурантом нескольких уголовных производств, в рамках которых расследуются ее противоправные действия во время регистрации и деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева. В сентябре 2019 СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура передала досудебное расследование уголовного производства в отношении противоправных действий Инны Рафальской новому следователю", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Сообщается, что дело расследует Главное следственное управление Нацполиции по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, по факту незаконного завладения имуществом Совета адвокатов Киева, в том числе путем сделок с использованием поддельных документов и по факту злоупотреблений полномочиями.


Как сообщали Українські Новини, в августе суд обязал ГБР открыть дело против Денисовой по факту возможных злоупотреблений. 

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