Карточный домик: Как Офис Омбудсмена превратился в инструмент в политических играх

Украинские граждане сегодня, как никогда ранее, нуждаются в защите своих прав и свобод. Аннексия Крыма, оккупированный Донбасс, принятие сомнительных законов, ограничения в связи с коронавирусом, в конце концов – все это загоняет значительную часть населения в тоталитарные рамки. При этом орган, созданный для защиты этих самых прав и свобод – вроде бутафории, как карточный домик.

Пользующийся уважением в передовых демократиях, пост уполномоченного по правам человека в Украине, к сожалению, стал инструментом в политических играх. И этот факт уже мало кого способен удивить. Офис Омбудсмена превратился в клуб по интересам, став прибежищем лиц с сомнительной репутацией и активистов-неудачников. Новое руководство Офиса, сформированное еще при прошлой власти в результате политических договоренностей, сейчас под ширмой защиты прав и свобод украинских граждан просто выполняет заказы своих экс-высокопоставленных благодетелей.

Пристроить Люду и Андрея

Пост уполномоченного по правам человека отчасти был скомпрометирован, прежде всего, двумя персонами – Людмилой Денисовой и Андреем Мамалыгой. Оба в 2017 году претендовали на эту должность после истечения срока полномочий их предшественницы – Валерии Лутковской.

Денисову продвигал "Народный Фронт", депутатом от которого она на тот момент являлась. "Никто толком не понимал, почему фракция так вцепилась в должность Омбудсмена, наверное, просто нужно было пристроить Люду", - заявил тогда в "Главкому" один из представителей НФ.

Мамалыгу же пытались продвинуть на этот пост "радикалы" Ляшка и движения националистического и праворадикального толка. У них был свой интерес. "Патологический" активист Мамалыга, по совместительству был правозащитником таких одиозных личностей, как Николай Коханивский, Игорь Мосийчук и Станислав Краснов. Видимо, в благодарность за это они и решили пристроить Андрея Мамалыгу.

В результате достаточно жесткой кулуарной борьбы, пост Омбудсмена достался Денисовой, а Мамалыгу определили на роль одного из ее замов – в офисе он теперь не кто иной, как представитель Уполномоченного по вопросам партнерства с институтами гражданского общества. НФ и "радикалы" решили свои задачи, пристроив обоих.

Омбудсмен с криминальным душком

По данным открытых источников, в начале "нулевых" Денисову преследовали за финансовые махинации на должности министра финансов правительства АРК. Прокуратура задержала ее за злоупотребление служебным положением. АНациональное антикоррупционное бюро открыло против Денисовой уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации за 2015-2017 годы. В случае с постом Омбудсмена она себе не изменила. Как только Денисова оказалась в должности, вокруг этого события разгорелся громкий скандал. По итогам голосования, она победила Мамалыгу с перевесом в 169 голосов (280 голосов против 111). Однако, как отмечают правозащитники, все было незаконно, поскольку имел место ряд нарушений.

На них, в частности, указал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

В частности, он заявил следующее:

После изменений в закон о регламенте, омбудсмена выбирают открытым голосованием с использованием электронной системы. Однако, согласно закону об уполномоченном Верховной Рады по правам человека, должно проводиться тайное голосование бюллетенями. Срок назначения нового омбудсмена истекал 6 июня 2017, однако уполномоченный так и не был назначен. По этим причинам нужно было проводить конкурс заново и подбирать других кандидатов на должность омбудсмена. Главной причиной стала принадлежность основного кандидата - Людмилы Денисовой к конкретной политической силе - Народного фронта. Назначив Денисову, парламент принял решение, которое не имеет правовых оснований. Изменение законодательства относительно голосования по омбудсмену похоже на прописывание процедуры под одного кандидата. Кроме того, Парубий (бывший спикер ВР) с трибуны призвал голосовать депутатов именно за Денисову, что является недопустимым.

И тем не менее, Денисова осталась на должности.

Вечный активист с липовыми "ксивами" адвоката и АТОшника

Андрей Мамалыга –типичный приспособленеци такой себе Шариков. В сравнительно недавнем прошлом у него был громкий конфликт с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Мамалыга незаконно пытался присвоить себе статус члена Совета адвокатов Украины.

Если кратко, дело было так: Мамалыга – правая рука Инны Рафальской, бывшей главы Совета адвокатов Киева, со скандалом лишенной и этого поста и статуса адвоката за систематические нарушения законодательства и финансовые махинации. Начиная с 2017 года,он вместе с Рафальской осознанно принимает активное участие в создании параллельных и неправомочных органов адвокатского самоуправления в Киеве. При этом, они точно знают, что в столице работает Совет адвокатов Киева, возглавляемый Петром Рябенко и Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатов во главе с Игорем Орловым.

Результатом такой его деятельности стало то, что НААУ инициировала дисциплинарное производство против него, Рафальской и других адвокатов, участвовавших в этом процессе. В КДКА открыли дисциплинарное производство против Мамалыги за его систематические попытки избраться в адвокатское самоуправление незаконным путем.Понимая, что ответственность близка, Мамалыга и Рафальская изобрели хитрый способ избежать наказания – предстать перед обществом в роли жертв и заявить о репрессиях. Для этого 2 августа 2018 года на ул. Борисоглебской, в здании НААУ вместе с активистами Андрей Мамалыга предпринял силовой захват КДКА Киева с целью блокировать работу комиссии.В здание Национальной ассоциации адвокатов, где, собственно, и находится КДКА Киева, ворвалась группа митингующих. Часть толпы была в военной форме, часть - в спортивной, и даже батюшка в рясе был призван в помощь. Они призывали не только не трогать Мамалыгу, но и сместить руководство НААУ, а также принять новый закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Тот самый новый закон, более известный как законопроект №9055, который, будь он принят, превратил бы адвокатуру из независимого института в "марионетку" Минюста.

Собственно, идею требовать принять законопроект 9055 в голову Мамалыге, очевидно, вложила Инна Рафальская. Она пыталась продвинуть его яростнее всех остальных. А все потому, что ее не только изгнали из легитимных органов адвокатского самоуправления, но и вообще перекрыли кормушку фиктивным адвокатским организациям типа тех, которые она создала. С 1 апреля 2019 года для украинских адвокатов начала работать модернизированная система повышения квалификации. Правила полностью вступили в силу с 1 июля 2019 года. Новыми правилами устанавливаются более жесткие требования к операторам повышения квалификации. Теперь такие услуги больше не смогут предоставлять мелкие, малоизвестные фирмы, и конторы-однодневки. Благодаря тому, что выставлены фильтры и барьеры, разнообразные "эксперты" и агентства не смогут получить права на выдачу признанных сертификатов о повышении квалификации. Управлять этим процессом будет Центр аккредитации Высшей школы адвокатуры.Это перекрыло кислород дельцам типа Рафальской.

Чем еще известен Андрей Мамалыга? Он – профессиональный активист - антирежимник, прямо скажем – у него это уже на уровне острой зависимости. В его биографической справке на официальном сайте Омбудсмена сказано, что он был активным участником национально-освободительного движения 1989-1991 года, руководил Сумской региональной организацией УНА-УНСО, активно участвовал в акции "Украина без Кучмы", был активным участником всех революций.

Мамалыга также позиционирует себя как активный борец за права участников АТО. В свое время даже возглавлял Украинское сообщество участников боевых действий в АТО и был членом Межведомственной комиссии по вопросам предоставления статуса участника АТО. Биография – хоть в рамочку да на стенку. Вот только есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Будучи членом командного состава 24 БТО "Айдар", во время боевых действий в районе Дебальцево Мамалыга несколько раз самовольно покидал расположение боевой части. В результате касательно него было проведено служебное расследование, по итогам которого он был выведен из состава батальона. Это не помешало самому Мамалыге позжепретендовать на боевую награду. Однако командир батальона "АЙДАР" Евгений Пташник наложил резолюцию "не награждать".

Учитывая все это, как так могло получиться, что на ключевых должностях в Офисе Уполномоченного по правам человека сидят люди с такой сомнительной репутацией? Как там могло произойти, что такуюважнуюмиссию, как защита прав и свобод доверили людям, попавшим в Офис Омбудсмена путем политических договорняков? И главный вопрос - сможет ли человек с уголовным прошлым и ставленник "радикалов" с очень сомнительной репутацией защитить наши с вами права и свободы в то время, как мы можем столкнуться с серьезной угрозой их ограничений? Ответ очевиден.

В этих условиях необходимо принять довольно сложное в политической плоскости решение – законно назначить нового Омбудсмена. Иначе когда, если не сейчас?

В этом убеждена депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, неоднократно критиковавшая работу Офиса омбудсмена. "Я не имею каких-то негативных к руководителю Офиса Омбудсмена (Денисовой) как к человеку, а относительно профессиональности, то нужно обращать внимание и улучшать ситуацию с доступом к правам человека через Омбудсмена. Мы за нее не голосовали, это человек, который работает с бывшей каденции (Рады) и я считаю, что к этому нужно возвращаться", - сказала Верещук в комментарии Українським Новинам.

По ее словам, следующим Омбудсменом должен быть не обязательно политик, но авторитет в сфере прав человека. Депутат подчеркивает, что нужно менять не только саму Денисову, но и тех людей, которых она привела. "Это коллектив людей, который подобрала именно она и делают оценку не ей лично, а целому институту власти – Уполномоченной по правам человека. Новый человек должен обновить те кадры, которые сейчас есть там", - подчеркнула парламентарий.