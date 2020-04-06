Кличко ще раз допустив заборону приватного транспорту

Мер Києва Віталій Кличко знову заговорив про те, що в Києві обмежать рух приватного транспорту, якщо епідеміологічна ситуація буде погіршуватися. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

"Стосовно збурень з приводу моїх слів про можливе обмеження приватного транспорту в місті: якщо далі буде продовжуватися недотримання правил, держава може запровадити найсуворіші обмеження. Зрозуміло, що вони будуть і в столиці. Їздити будуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність нашого міста", — заявив Кличко.

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Як повідомляли Українські Новини, 16 березня представник Київської міської адміністрації розповів, що міська влада рекомендує пасажирським перевізникам обмежити перевезення громадян до/з столиці через карантин, але не планує закривати в'їзд і виїзд з міста.

Проте вже 24 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі погіршення ситуації з коронавірусом карантин доведеться посилити і максимально обмежити пересування по місту.

Раніше Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.