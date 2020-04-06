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  • У Києво-Печерській лаврі зафіксували чотири випадки коронавірусу, - Кличко
06 квітня 2020, понеділок, 12:43 48
Політика 2020-04-06T14:45:05+03:00
Українські Новини
У Києво-Печерській лаврі зафіксували чотири випадки коронавірусу, - Кличко

У Києво-Печерській лаврі зафіксували чотири випадки коронавірусу, - Кличко

Валерия Драгомирова
Віталій Кличко, Київ, Києво-Печерська лавра, Коронавірус
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua

У той час, як у Києві на Covid-19 захворіли 267 осіб, в Києво-Печерській лаврі зафіксували 4 випадки коронавірусу.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"У Києво-Печерській лаврі зафіксували 4 випадки коронавірусу", - сказав він.

У свою чергу пресслужба Лаври повідомляє, що в зв'язку з поширенням на території України коронавірусу було посилено карантинні заходи.

Виходячи з цього у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі з цього моменту і до моменту офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть відбуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією), без участі парафіян і прочан.

Відзначається, що братія обителі продовжують підносити в храмах монастиря сугубі молитви "під час згубної пошесті", щоденно молитися за тих, хто вже захворів цією хворобою, і за лікарів, які борються за життя наших співгромадян.

Як і раніше, у період карантину у лаврі відбуваються всі статутні богослужіння і проводиться відеотрансляція богослужінь великих свят, суботніх і недільних днів, Страсної седмиці.

Для тих, хто бажає подати записки на поминання і пожертвування, це можна зробити на відповідних сторінках офіційного сайту лаври.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні всього 1319 випадків коронавірусу.

5 квітня Києво-Печерську Лавру закрили на карантин.

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