У Києво-Печерській лаврі зафіксували чотири випадки коронавірусу, - Кличко

У той час, як у Києві на Covid-19 захворіли 267 осіб, в Києво-Печерській лаврі зафіксували 4 випадки коронавірусу.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.



"У Києво-Печерській лаврі зафіксували 4 випадки коронавірусу", - сказав він.



У свою чергу пресслужба Лаври повідомляє, що в зв'язку з поширенням на території України коронавірусу було посилено карантинні заходи.



Виходячи з цього у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі з цього моменту і до моменту офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть відбуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією), без участі парафіян і прочан.



Відзначається, що братія обителі продовжують підносити в храмах монастиря сугубі молитви "під час згубної пошесті", щоденно молитися за тих, хто вже захворів цією хворобою, і за лікарів, які борються за життя наших співгромадян.



Як і раніше, у період карантину у лаврі відбуваються всі статутні богослужіння і проводиться відеотрансляція богослужінь великих свят, суботніх і недільних днів, Страсної седмиці.



Для тих, хто бажає подати записки на поминання і пожертвування, це можна зробити на відповідних сторінках офіційного сайту лаври.



Як повідомляли Українські Новини, в Україні всього 1319 випадків коронавірусу.



5 квітня Києво-Печерську Лавру закрили на карантин.