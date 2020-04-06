Долар продовжує падати після вихідних. Курс валют на 6 квітня

В той час, як гривня стрімко зростає, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 квітня на 11,84 коп. до 27,6576 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,55 коп. до 27,1555 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро знизився на 18,26 коп. до 29,0403 UAH/EUR, курс продажу знизився на 26,72 коп. до 29,8959 UAH/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,1555 27,6576 29,0403 29,8959 3,11 3,61 Максимальний 27,4000 28,0000 29,4500 30,3000 3,40 3,93 Мінімальний 26,9500 27,4900 27,6000 29,5900 2,44 3,40

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 3 квітня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 3 квітня, зміцнився на 1 копійку до 27,44 UAH/USD.

Тим часом, в карантин кількість вакансій стрімко у зменшується.