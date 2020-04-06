Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 апреля, на 22,32 коп. до 27,3730 UAH/USD, в то время как в пятницу, 3 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился до 27,8206 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,6264 1 доллар США 27,3730 1 швейцарский франк 28,0160 10 иен 2,5243 10 российских рублей 3,5697 1 евро 29,5601

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 150 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 3 апреля, укрепился на 1 копейку до 27,44 UAH/USD.

Тем временем, соучредитель розничного мобильного банка Monobank Олег Гороховский считает маловероятным снижение курса гривны до 30 UAH/USD