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06 апреля 2020, понедельник, 05:10 617
Финансы 2020-04-06T05:10:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник

Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, курс гривны к доллару
Деньги
Деньги

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 апреля, на 22,32 коп. до 27,3730 UAH/USD, в то время как в пятницу, 3 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился до 27,8206 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6264
1 доллар США 27,3730
1 швейцарский франк 28,0160
10 иен 2,5243
10 российских рублей 3,5697
1 евро 29,5601

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 150 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 3 апреля, укрепился на 1 копейку до 27,44 UAH/USD.

Тем временем, соучредитель розничного мобильного банка Monobank Олег Гороховский считает маловероятным снижение курса гривны до 30 UAH/USD

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