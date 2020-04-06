Чумак заявив, що результати переатестації прокурорів були знищені законно

Колишній виконуючий обов'язки генерального прокурора Віктор Чумак підтверджує, що результати проведення переатестації прокурорів були знищені, але зазначає, що ця міра передбачена чинним законодавством.

Про це він сказав Українським Новинам.



"(Про знищення) правда. Згідно з порядком проведення атестації", - сказав він.



Таким чином, він підтвердив інформацію ЗМІ про те, що команда екс-генпрокурора Руслана Рябошапки знищила результати атестації.



Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2019 року 288 прокурорів Генеральної прокуратури не пройшли переатестацію.



5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, який втік із засідання Ради. За проєкт постанови №3154 проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226.



17 березня заступник генерального прокурора Віктор Чумак повідомив, що подав у відставку. У заяві не вказана причина звільнення.



Крім того, з деклараціями прокурорів тепер може ознайомитися кожен українець.