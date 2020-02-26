С декларациями прокуроров теперь может ознакомиться каждый украинец

С сегодняшнего дня каждый украинец сможет ознакомиться с декларациями всех прокуроров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса прокурора. Так, сообщается, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса, которые были применены предыдущим руководством Генеральной прокуратуры. Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях. "Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении. Ограничения были введены в марте 2018 на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов". Как сообщали Українські Новини, новый председатель НАПК считает проверку деклараций топ-чиновников приоритетными для ведомства. Также НАБУ проверит возможное давление АП Порошенко на НАПК при проверке е-деклараций.