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05 апреля 2020, воскресенье, 08:48 2842 Документ
Силовые структуры 2020-04-05T09:12:35+03:00
Українські Новини
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ

Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ

Надежда Комендантова
Документы, Руслан Рябошапка, Виктор Трепак, Уничтожение документов, переаттестация прокуроров
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин

В то время, как бывший генпрокурор Рябошапка живет с семьей во Франции и не вернулся в Украину на время карантина, из собственных источников в прокурорских кругах издание "Страна" выяснило, что сотрудники Генпрокуратуры и региональных прокуратур, которые обжалуют свое увольнение по результатам переаттестации в админсудах, столкнулись с неожиданным сюрпризом.

Оказывается, многие документы по результатам проведения аттестации, которые они затребовали через суд, были официально уничтожены актами, подписанными экс-замами главы Офиса генпрокурора - Виктором Трепаком, Виктором Чумаком и Виталием Касько.

Как сообщает в закрытой прокурорской группе в Facebook Олег Шрам, член ОО "Совет общественного контроля", по этому поводу уже готовится заявление о преступлении, совершенном командой экс-генпрокурора Руслана Рябошапки.

Олег Шрам также показал копии актов об уничтожении с подписями вышеназванных лиц.

"Это акты уничтожения материалов аттестации прокуроров и следователей ГПУ от 27.12.2019, которая проводилась в конце прошлого года и по результатам которой многие были уволены. Должен отметить, сработали на "отлично": переаттестовали, поувольняли, а все материалы в топку. И это при том, что многие уволенные прокуроры обжалуют решения кадровых комиссий и свои увольнения в суде. Кроме того, подобные документы имеют длительный срок хранения и однозначно не могли быть уничтожены сразу же после принятия соответствующих кадровых решений. Информирую, что общественная организация "Совет общественного контроля" уже готовит на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой заявление о преступлении по факту противоправного уничтожения служебными лицами ГПУ материалов аттестаций", -написал Олег Шрам.

Как сообщали Українські Новини, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, который сбежал с заседания Рады. За проект постановления №3154 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226. Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.

Дело о злоупотреблениях Порошенко перед отставкой Рябошапка передал в НАБУ.

 

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