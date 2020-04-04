У Києві з'явилися автомати з медичними масками

У Києві з'явилися автомати з продажу медичних масок, в той час, як маски з'явилися в 3 аптечних мережах столиці. Один з таких апаратів є в супермаркеті "Фуршет" на вулиці Мостицькій. Про це повідомляє Telegram-канал Киев Сейчас.

В асортименті є одноразові тришарові маски, а продають іх по 20 гривень за одну маску. Також можна купити відразу дві маски за 40 гривень або три за 60 гривень.

Автомат з масками. Фото: Київ Зараз

Для того, щоб купити маску, необхідно внести купюри в купюроприймач, вибрати кількість масок і отримати їх в спеціальному відділі.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно новим обмеженням Кабінету Міністрів, в Україні буде заборонено перебувати у громадських місцях без маски або респіратора.

Раніше повідомлялося про те, чим відрізняються медичні маски від респіраторів.

Також у Центрі громадського здоров'я розповіли, як правильно носити маски і ператки.

Тим часом, журнал The Lancet опублікував рекомендації з використання захисних масок на основі досвіду різних країн світу.