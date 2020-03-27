Как относятся к многократным защитным маскам и респираторам в мире, - исследование

В связи с массовым распространением коронавируса, Министерства здравоохранений разных стран призвали граждан носить медицинские маски для замедления коронавируса, что привело к большому спросу и, соответственно, подорожанию масок. В связи с этим, люди начали изготовлять маски в домашних условиях. Журнал The Lancet опубликовал рекомендации по использованию защитных масок на основе опыта разных стран мира, рассказала в своем посте Ульяна Супрун.

Согласно информации ведомства, маски из марли и ваты, или плотной ткани не защищают от коронавируса.

Мода на повязки из ткани, которые повторяют рельеф лица, ушла из Азии задолго до нынешней пандемии. Там высокий уровень загрязнения воздуха, значительная плотность населения, и хорошая реакция рынка на запросы общества. Поэтому во время пандемии люди начали носить многократные маски, и решили продолжать.

Насколько они эффективны, в одном исследовании проверили симуляцией на манекенах. Оказалось, что хирургическая маска защищает от 33% капель аэрозоля, а связанная на лицо бандана защищает от 11%, маска из ткани - от 6% капель.

О вирионах или бактериях речи в опыте не шло, поскольку, вирионы значительно мельче капли воды. Внешний слой медицинской маски имеет водонепроницаемое покрытие, поэтому он "отталкивает" капли слюняво-вирусного аэрозоля.

Респиратор N95, о котором теперь все знают и мечтают, защищает от 86% капель. Авторы статьи предостерегают от использования неэффективных средств защиты, или ношение маски ради "положено" без соблюдения правил, ведь они создают ложное чувство безопасности. Тканевые маски и банданы эффективны в случае защиты от пыли, что, собственно, весьма уместно в наших уборках. Но от вируса они не защитят.

ВОЗ не советует носить медицинские маски просто так. Они нужны людям с респираторными симптомами, то есть кашлем или тяжелым дыханием, а также тем, кто контактирует с больными

Китай, Гонконг и Австралия советуют маски прежде всего людям с симптомами болезни. Сингапур считает симптомы даже насморк. Здоровым людям, согласно рекомендациям этих стран, носить маски нужно в случае умеренного риска заражения, а именно: во время пребывания в больнице, транспорте, толпе, работе в закрытом и плохо проветриваемом помещении, и уходе за детьми (тремя и более).

Если вы гуляете в одиночестве, или идете по пустым улицам, то маска не нужна. Можете надеть тканевую маску

Авторы статьи отмечают, что когда все в масках, то нет косых взглядов на людей в масках (или без них) в зависимости от культурных норм общества. Ведь в Азии носить маски - это норма, а в других странах на людей в маске могут реагировать, как на "источник заразы".

Еще одним аспектом является доступность масок. Их не хватает даже в США. Поэтому пока масок не хватает, и все поголовно не могут их покупать и постоянно менять, не надо заниматься исключительно через них. Лучше сосредоточиться на тщательном мытье рук, не трогать лицо, помнить о сохранении дистанции, а маски приберечь для больных, медиков и родственников больных. Есть даже предостережение для правительств, чтобы они не настаивали на массовом ношении масок, если тех масок не хватает, ведь это порождает "маски-панику".

В то же время, есть рекомендации CDC, которые указывают следующее. В случае критической нехватки респираторов или хирургических масок, в крайнем случае можно использовать маски из ткани, но (!) Их эффективность не оценена но не одобрена NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Поэтому нужно понимать, что использование таких масок несет серьезные риски.

Эффективным и финансового удобным способом предотвращения распространения вируса является соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, а также ограничение пребывания в людных местах.

Как сообщали Українські Новини, в Украине дефицитные маски стали продавать по заоблачной цене в интернете.