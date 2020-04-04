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04 апреля 2020, суббота, 14:01 1736
Медицина 2020-04-04T14:07:52+03:00
Українські Новини
Как правильно носить медицинскую маску и перчатки

Как правильно носить медицинскую маску и перчатки

Валерия Драгомирова
Минздрав, Маски, Коронавирус, Перчатки
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Украине из-за стремительного распространения коронавируса правительство приняло решение расширить перечень карантинных мер, одной из которой стало обязательно носить медицинские маски в общественных местах. В Центре общественного здоровья рассказали, как правильно носить медицинскую маску и перчатки. 


Как надевать маску

  • Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот.

  • Маску следует менять, как только она стала влажной.

  • Маску следует менять каждые четыре часа.

  • Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.

  • Нельзя использовать маску повторно.

  • Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности - снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.

Когда нужно применять перчатки:

  • когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

  • когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;

  • при работе с потенциально загрязненной оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными.

    Как снимать перчатки:

  • заденьте ее на уровне ладони другой рукой в ​​перчатке и осторожно снимите;

  • держите снятую перчатку другой рукой в ​​перчатке;

  • просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, которая осталась надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.

Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.

Ранее Українські Новини писали, какие бывают маски и от чего они защищают

Также Минздрав объяснил для чего нужно носить маски

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