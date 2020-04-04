В Украине из-за стремительного распространения коронавируса правительство приняло решение расширить перечень карантинных мер, одной из которой стало обязательно носить медицинские маски в общественных местах. В Центре общественного здоровья рассказали, как правильно носить медицинскую маску и перчатки. Как надевать маску Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот. Маску следует менять, как только она стала влажной. Маску следует менять каждые четыре часа. Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком. Нельзя использовать маску повторно. Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты. Как снимать маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности - снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро. Когда нужно применять перчатки: когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами; когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем; при работе с потенциально загрязненной оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными. Как снимать перчатки: заденьте ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите; держите снятую перчатку другой рукой в перчатке; просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, которая осталась надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой. Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток. Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.Ранее Українські Новини писали, какие бывают маски и от чего они защищают. Также Минздрав объяснил для чего нужно носить маски.