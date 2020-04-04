В Украине из-за стремительного распространения коронавируса правительство приняло решение расширить перечень карантинных мер, одной из которой стало обязательно носить медицинские маски в общественных местах. В Центре общественного здоровья рассказали, как правильно носить медицинскую маску и перчатки.



Как надевать маску

Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот.





Маску следует менять, как только она стала влажной.





Маску следует менять каждые четыре часа.





Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.





Нельзя использовать маску повторно.





Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности - снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.

Когда нужно применять перчатки:

когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;





когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;





при работе с потенциально загрязненной оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными.



Как снимать перчатки :

заденьте ее на уровне ладони другой рукой в ​​перчатке и осторожно снимите;





держите снятую перчатку другой рукой в ​​перчатке;





просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, которая осталась надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.

Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.



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