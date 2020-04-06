Гривня продовжує стрімко зростати. Офіційний курс валют на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 квітня, на 22,32 коп. до 27,3730 UAH\/USD, у той час як у п'ятницю, 3 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився до 27,8206 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,6264 1 долар США 27,3730 1 швейцарський франк 28,0160 10 ієн 2,5243 10 російських рублів 3,5697 1 євро 29,5601 Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 3 квітня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів. Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 3 квітня, зміцнився на 1 копійку до 27,44 UAH\/USD. Тим часом, співзасновник роздрібного мобільного банку Monobank Олег Гороховський вважає малоймовірним зниження курсу гривні до 30 UAH\/USD