Гривня продовжує стрімко зростати. Офіційний курс валют на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 квітня, на 22,32 коп. до 27,3730 UAH/USD, у той час як у п'ятницю, 3 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився до 27,8206 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,6264 1 долар США 27,3730 1 швейцарський франк 28,0160 10 ієн 2,5243 10 російських рублів 3,5697 1 євро 29,5601

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 3 квітня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 3 квітня, зміцнився на 1 копійку до 27,44 UAH/USD.

Тим часом, співзасновник роздрібного мобільного банку Monobank Олег Гороховський вважає малоймовірним зниження курсу гривні до 30 UAH/USD