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06 квітня 2020, понеділок, 05:10 3
Фінанси 2020-04-06T05:30:01+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує стрімко зростати. Офіційний курс валют на понеділок

Гривня продовжує стрімко зростати. Офіційний курс валют на понеділок

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, курс гривні до долара
Гроші
Гроші

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 квітня, на 22,32 коп. до 27,3730 UAH/USD, у той час як у п'ятницю, 3 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився до 27,8206 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,6264
1 долар США 27,3730
1 швейцарський франк 28,0160
10 ієн 2,5243
10 російських рублів 3,5697
1 євро 29,5601

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 3 квітня, Національний банк України купив на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 3 квітня, зміцнився на 1 копійку до 27,44 UAH/USD.

Тим часом, співзасновник роздрібного мобільного банку Monobank Олег Гороховський вважає малоймовірним зниження курсу гривні до 30 UAH/USD

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