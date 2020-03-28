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28 марта 2020, суббота, 08:47 1698
Финансы 2020-03-28T08:52:25+02:00
Українські Новини
Курс гривны удержится в пределах 30 UAH/USD, - соучредитель Monobank

Курс гривны удержится в пределах 30 UAH/USD, - соучредитель Monobank

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Monobank, Гороховский
Курс гривны
Курс гривны

Соучредитель розничного мобильного банка Monobank Олег Гороховский считает маловероятным снижение курса гривны до 30 UAH/USD, в то время, как НБУ понизил справочное значение официального курса гривны до 28,2320 UAH/USD.

 Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українські Новини.

 "Я уверен, что может (удержаться курс гривны в пределах до 30 UAH/USD). Мы видим по спросу клиентов на валюту. Он значительно упал по сравнению с ситуацией неделю назад. Он упал в три раза", - сказал Гороховский.

 Он добавил, что в девальвации очень высокая спекулятивная составляющая и ажиотажный спрос.

 Гороховский добавил, что в нынешних условиях необходима максимальная консолидация власти, бизнеса и общества.

 Как сообщали Українські Новини, Олег Гороховский считает курс гривны в 28-29 UAH/USD завышенным и не советует скупать валюту на пике цен.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27-29 марта, на 18,29 коп. до 28,1381 UAH/USD.

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