подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 апреля 2020, пятница, 10:30 305
Экономика 2020-04-03T12:00:03+03:00
Українські Новини
Доллар и евро рухнули перед выходными. Курс валют на 3 апреля

Доллар и евро рухнули перед выходными. Курс валют на 3 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как гривна стремительно дорожает, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 апреля на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 42,89 коп. до 29,2531 UAH/EUR, курс продажи понизился на 34,21 коп. до 30,2316 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,2266 27,8206 29,2531 30,2316 3,03 3,68
Максимальный 27,5000 28,4500 29,8000 30,9000 3,36 5,00
Минимальный 27,0000 27,5500 27,6500 29,8000 2,30 3,40

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 21 коп. до 27,45 UAH/USD после снижения курса в среду на 6 коп. 

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

А Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок в среду, 1 апреля.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

НБУ укрепил гривну. Официальный курс валют на выхо...
Гривна перешла к росту. Курс валют на межбанке...
Гривна подскочила после падения. Курс НБУ на 3 апр...
Доллар и евро снова обвалились. Курс валют на 2 ап...
В Украине за день 138 новых случаев коронавируса. Всего 942 инфицированных
Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам
Новости
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Кличко отчитывается о коронавирусе в Киеве: онлайн-трансляция 12:00
ОП-ЗЖ будет контролировать работу правительственной Комиссии по вопросам исполнения решений ЕСПЧ, - Пузанов 11:59
С сегодняшнего дня Черновицкая область ограничила въезд и выезд граждан и автомобилей 11:57
Луганская полиция похвасталась маской с нашивкой фирменного знака 11:45
Новый протокол лечения. Какими лекарствами будут спасать детей с коронавирусом 11:38
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
больше новостей
Количество зараженных коронавирусом достигло миллиона. Данные на 3 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok