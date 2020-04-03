Доллар и евро рухнули перед выходными. Курс валют на 3 апреля

В то время, как гривна стремительно дорожает , в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 апреля на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился на 42,89 коп. до 29,2531 UAH/EUR, курс продажи понизился на 34,21 коп. до 30,2316 UAH/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,2266 27,8206 29,2531 30,2316 3,03 3,68 Максимальный 27,5000 28,4500 29,8000 30,9000 3,36 5,00 Минимальный 27,0000 27,5500 27,6500 29,8000 2,30 3,40

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 21 коп. до 27,45 UAH/USD после снижения курса в среду на 6 коп.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

А Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок в среду, 1 апреля.