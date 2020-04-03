Депутат Ради Горбенко одужав після коронавірусу

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко одужав після зараження коронавірусом, в той час, як у Києві за добу зафіксували 28 випадків нових випадків COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тест ПЛР дав сьогодні негативний результат. У понеділок випишуть додому. При надходженні стан був важким", - написав він.

Горбенко додав, що як тільки починаються симптоми - потрібно відразу починати лікування.

"...за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах... Знаю, що протокол лікування затвердили тільки 2 квітня, але 21 березня лікарі вже діяли професійно!", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня стало відомо, що у народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенко підтвердили зараження коронавірусом. В останній місяць він не виїжджав за кордон.

Раніше повідомлялося про те, що депутат Шахов одужав після коронавірусу.

Також в Вехновной Раді не знають, скільки депутатів лікуються від коронавірусу.