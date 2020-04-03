підписатися на розсилку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 квітня 2020, пʼятниця, 20:32 5
Верховна Рада і партії 2020-04-03T21:30:01+03:00
Українські Новини
Депутат Ради Горбенко одужав після коронавірусу

Депутат Ради Горбенко одужав після коронавірусу

Елена Новикова
Слуга народу, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Раді, Руслан Горбенко
Руслан Горбенко. Фото: facebook.com
Руслан Горбенко. Фото: facebook.com

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко одужав після зараження коронавірусом, в той час, як у Києві за добу зафіксували 28 випадків нових випадків COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тест ПЛР дав сьогодні негативний результат. У понеділок випишуть додому. При надходженні стан був важким", - написав він.

Горбенко додав, що як тільки починаються симптоми - потрібно відразу починати лікування.

"...за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах... Знаю, що протокол лікування затвердили тільки 2 квітня, але 21 березня лікарі вже діяли професійно!", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня стало відомо, що у народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенко підтвердили зараження коронавірусом. В останній місяць він не виїжджав за кордон.

Раніше повідомлялося про те, що депутат Шахов одужав після коронавірусу.

Також в Вехновной Раді не знають, скільки депутатів лікуються від коронавірусу.

Більше новин про: Слуга народу Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Раді Руслан Горбенко

Дипломати і водії вантажних авто йти на обсервацію...
На території "ЛНР" померли 13 осіб з ознаками коро...
У фракціях Ради розповіли, чи є серед депутатів хв...
У депутата Ради Горбенко підтвердили коронавірус: ...
Кабмін оприлюднив останні макропоказники на 2020 значно гірші озвучених Шмигалем
Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися
Новини
Поліція відкрила справу за незаконну видачу тіла померлої від коронавірусу 21:20
ДТЕК відключив шахту за борг в 114 млн гривень, хоча сам винен держструктурам 1,6 млрд гривень, - Герус 21:09
Депутат Ради Горбенко одужав після коронавірусу 20:32
СБУ попередила незаконне вивезення 10 тисяч масок в Євросоюз 20:13
Кабмін оприлюднив останні макропоказники на 2020 значно гірші озвучених Шмигалем 20:11
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи 20:49
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
"Комфортне" житло досягло 46% ринку: забудовник сам визначає клас 10:59 Прес-реліз
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн гривень на боротьбу з коронавірусом 11:33
більше новин
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
більше новин
Що таке громадське місце під час карантину. Роз'яснення юриста
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok