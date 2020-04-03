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03 квітня 2020, пʼятниця, 18:08 3
Фінанси 2020-04-03T18:29:43+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс валют
Курс валют

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в четвер на 21 коп. в п'ятницю зміцнився на 1 коп. до 27,44 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,37-27,42 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,40-27,43 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,42-27,46 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,59% з 23,74 UAH/USD до 27,44 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6 квітня, на 26,40 коп. до 27,3609 UAH/USD.

Раніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк купив на міжбанку 34 млн доларів у четвер, 2 квітня.

 

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