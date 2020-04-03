Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в четвер на 21 коп. в п'ятницю зміцнився на 1 коп. до 27,44 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,37-27,42 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,40-27,43 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,42-27,46 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,59% з 23,74 UAH/USD до 27,44 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6 квітня, на 26,40 коп. до 27,3609 UAH/USD.

Раніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк купив на міжбанку 34 млн доларів у четвер, 2 квітня.