Що таке громадське місце під час карантину. Роз'яснення юриста

Уряд посилює обмеження в країні через коронавірус. Так, з 6 квітня заборонено перебування у громадських місцях без маски. Юрист, адвокат Олександр Дульський дав чітке поняття громадського місця і розповів, якими вони бувають.

Про це він розповів Українським Новинам.

За його словами, згідно з постановою Кабміну щодо заходів протидії коронавірусу, там немає згадки про публічні місця, але є згадки про громадські місця.

Він зазначає, що нормативно-правове закріплення поняття громадське місце, наведено в декількох нормативно-правових актах.

Перший документ, це закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

"Стаття 1 закону визначає, що громадське місце - це частина будь-якої будівлі, споруди, доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням або за плату, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи і стадіони", - сказав він.



Разом з тим, цей закон також передбачає заборону куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів в таких місцях, як ліфти, таксофони, приміщення на території закладів охорони здоров'я і навчальних закладів, дитячих майданчиках та на території закладів фізкультури і спорту, під'їздах, підземних переходах, транспорті загального користування, ресторанах, об'єктах культурного призначення, у приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування, а також на зупинках громадського транспорту.

Також, це приміщення аеропортів, вокзалів, гуртожитків, готелів і так далі.

Крім того, що таке громадське місце, містить інструкція про єдиний облік злочинів від 25 травня 2010 року.

"Згідно з цією інструкцією, громадські місця, це місця, що використовуються громадянами для спільної роботи, відпочинку, пересування, проведення масових заходів та інших потреб. Вулиці, площі, вокзали, аеропорти, магазини, кафе, бари, ресторани, музеї, клуби, пляжі в період їх роботи, також громадський транспорт, ділянки лісу і поля під час проведення на їх території масових зібрань, також літаки, катери, кораблі, перони", - підкреслив він.

Юрист додав, що більше немає ніде поняття громадського місця.

Він запевнив, що згідно з судовою практикою, громадське місце це саме те місце, яке визначено у зазначеному вище законі та інструкції.

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