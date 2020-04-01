подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 апреля 2020, среда, 16:14 250
Судебная власть 2020-04-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
Жителя Сум оштрафовали на 17 тыс. гривен за пребывание в магазине АТБ без маски

Жителя Сум оштрафовали на 17 тыс. гривен за пребывание в магазине АТБ без маски

Ярина Вацяк
Сумы, Карантин, Штраф, Маска, Коронавирус, АТБ
Маска. Фото: pixabay.com
Маска. Фото: pixabay.com

В то время, как Кабмин планирует усилить карантинные меры по всей Украине, суд оштрафовал жителя Сум на 17 тыс. гривен за пребывание в магазине АТБ без защитной маски.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра судебной власти, передают Українськi Новини.

Решение было принято 1 апреля.

Согласно админпротоколу, вечером 30 марта мужчина зашел в магазин АТБ без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил режим карантина.

При назначении административного взыскания суд учел характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 гривен 40 копеек в пользу государства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Как сообщали Українськi Новини, в Суммах запретили выходить на улицу без крайней необходимости.

В Украине за сутки 120 новых случаев коронавируса. Всего уже 669 зараженных

Больше новостей о: Сумы Карантин Штраф Маска Коронавирус АТБ

В Сумах пассажир расплатился с таксистом пулями вм...
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся тр...
До карантина НБУ успел оштрафовать 3 банка на 4,4 ...
Чиновников разоблачили в незаконном импорте медици...
Кабмин расширил перечень карантинных мер: полный список новых ограничений
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен
Новости
Во время карантина и в сложную погоду ракета "Ольха" поразила цель на рекордном расстоянии 17:05
Брат Ермака прокомменировал опубликованную депутатом Леросом видеозапись 16:48
Благотворительный фонд семьи Жебривских передал 300 наборов с лекарствами пенсионерам "Фармак" 16:44 Пресс-релиз
Министр иностранных дел Китая впервые за 10 лет решил посетить Украину 16:40
СБУ расследует незаконную прослушку брата Ермака 16:40
больше новостей
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
больше новостей
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
больше новостей
В Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok