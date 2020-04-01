Жителя Сум оштрафовали на 17 тыс. гривен за пребывание в магазине АТБ без маски

В то время, как Кабмин планирует усилить карантинные меры по всей Украине, суд оштрафовал жителя Сум на 17 тыс. гривен за пребывание в магазине АТБ без защитной маски. Об этом говорится в сообщении пресс-центра судебной власти, передают Українськi Новини. Решение было принято 1 апреля. Согласно админпротоколу, вечером 30 марта мужчина зашел в магазин АТБ без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил режим карантина. При назначении административного взыскания суд учел характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя. Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 гривен 40 копеек в пользу государства. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней. Как сообщали Українськi Новини, в Суммах запретили выходить на улицу без крайней необходимости. В Украине за сутки 120 новых случаев коронавируса. Всего уже 669 зараженных