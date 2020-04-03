Працюючим пенсіонерам перерахували пенсію: як і на скільки підвищили виплати

У той же час, ПФУ почав фінансування пенсій за квітень, Пенсійний фонд України перерахував пенсії працюючим пенсіонерам, внаслідок чого пенсії були збільшені 357,1 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Пенсійного фонду України.

"На виконання норм частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 1 квітня 2020 органами Пенсійного фонду України проведено автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсій продовжували працювати", - йдеться в ньому.

У ПФУ повідомили, що перерахунок пенсій було проведено з урахуванням страхового стажу, набутого за лютий 2020 без звернень пенсіонерів.

При проведенні перерахунку обраний більш вигідний для пенсіонера варіант:

з урахуванням тільки страхового стажу;

з урахуванням страхового стажу та заробітної плати.

В результаті перерахунку розмір пенсії середній розмір підвищення 170,80 грн.

Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам. Инфогнравика: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з 1 квітня пенсійний вік для жінок збільшили на 6 місяців – з 59 до 59,5 років. Ще через 7 місяців збільшать вимоги і по стажу.

Україні на період карантину з-за пандемії коронавіруса пенсії і державні соціальні допомоги будуть автоматично змінені.

Крім того, Пенсійний фонд заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.