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03 апреля 2020, пятница, 05:30 2084 Инфографика
Финансы 2020-04-03T05:30:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный возраст с апреля повысили: кто останется без выплат

Пенсионный возраст с апреля повысили: кто останется без выплат

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионный возраст, пенсии в Украине
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как пенсии повысят уже в апреле, в частности, доплатят "коронавирусную" тысячу, а в мае проиндексирую выплаты В Украине с 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличили на 6 месяцев – с 59 до 59,5 лет. Еще через 7 месяцев увеличат требования и по стажу.

Как пишет "Обозреватель", в 2020 году украинки, зависимо от месяца рождения, будут выходить на заслуженный отдых по разным правилам, которые зависят от года рождения. Еще с 2011 года в Украине постепенно повышается пенсионный возраст для женщин. Ежегодно его увеличивают на 6 месяцев, в результате до 2021-го он составит 60 лет. Время старта "заслуженного отдыха" зависит от даты рождения. В этом году в 59 лет выйдут те, кто родился не позже 30 сентября 1960-го.

Еще одна группа тех, кому придется дольше работать, – те, кто не выполнили требования по стажу. В Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м – уже 28 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

Есть три "двери". Первая – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Зачем повышать пенсионный возраст

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое.

В таких условиях избежать повышение пенсионного возраста не удастся. С этим соглашаются и в правящей партии. "Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время это не вопрос сегодняшнего дня", – заявляла еще до карантина глава профильного комитета Галина Третьякова.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда, а всего весной ожидается три повышения пенсионных выплат.

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