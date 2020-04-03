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03 апреля 2020, пятница, 13:58 1156
Экономика 2020-04-03T14:17:54+03:00
Українські Новини
Соцпомощь и пенсии автоматически переназначат на время карантина

Соцпомощь и пенсии автоматически переназначат на время карантина

Ольга Фандорина
Пенсии, Карантин, Соцпомощь, Переназначение, Социальные пособия

В Украине на период карантина из-за пандемии коронавируса пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" был урегулирован вопрос продления выплаты на период карантина всех пенсий и пособий людям, у которых в настоящее время приходится перекомиссия МСЭК и ВКК об установлении инвалидности и переназначение (продолжении) пенсий и пособий на новый период, без заявлений и без каких-либо документов.

"После окончания срока действия карантина или ограничительных мер орган социальной защиты населения или управление Пенсионного фонда осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи или пенсии на основании поданного лицом заявления (результатов переосвидетельствования медико-социальной экспертизы) и необходимых документов", - говорится в сообщении.

Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

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