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03 квітня 2020, пʼятниця, 10:39 2
Зовнішня політика 2020-04-03T11:16:56+03:00
Українські Новини
Україна досі не отримала "чорні ящики" збитого в Ірані літака МАУ

Україна досі не отримала "чорні ящики" збитого в Ірані літака МАУ

Ольга Фандорина
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Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Україна поки не отримала "чорні ящики" збитого в Ірані українського літака. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що основними завданнями МЗС є отримання "чорних ящиків" і узгодження з Іраном механізмів юридичної відповідальності.

"У сухому залишку ящики в Ірані. Ми їх поки не отримали. Ми проводимо консультації з Іраном і з нашими партнерами, насамперед з Канадою. Наша мета - отримати ящики. Мета номер 2 - чітко прописати і узгодити з Іраном механізми юридичної відповідальності", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня літак Боїнг 737 регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ української авіакомпанії МАУ зазнав аварії після зльоту з аеропорту іранського Імама Хомейні.

Раніше повідомлялося про те, що Україна наполягає на передачі Іраном "чорних ящиків" збитого в Тегерані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Також Катерина Гапоненко, вдова загиблого командира Boeing-737 Володимира Гапоненко хоче отримувати $9 тис. компенсації щомісяця протягом 15 років.

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