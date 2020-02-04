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04 февраля 2020, вторник, 12:10 1970
Общество 2020-02-04T12:10:09+02:00
Українські Новини
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет

Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет

Елена Новикова
Иран, МАУ, Сбитие боинга над Тегераном, Авиакатастрофа в Иране, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Владимир Гапоненко и жена Екатерина. Фото: Facebook/ Екатерина Гапоненко
Владимир Гапоненко и жена Екатерина. Фото: Facebook/ Екатерина Гапоненко

Екатерина Гапоненко, вдова погибшего командира экипажа самолета МАУ, который был сбит 8 января в Иране, рассказала о том, на какую компенсацию за смерть мужа она рассчитывает. Об этом она сообщила в интервью "Стране".

"Я рассчитываю на компенсацию, которая составляет размер заработной платы моего мужа, умноженный на количество лет, которые оставались ему до пенсии. Заработная плата моего мужа составляла $9000, а до пенсии ему оставалось 15 лет. Или хотя бы умножить сумму его зарплаты на количество лет, которые остались до совершеннолетия моей младшей дочери – ей сейчас 6 лет", - сказала Гапоненко.

Также Екатерина уточнила, что пока младшей дочери не исполнится 18 лет, она хотела бы получать каждый месяц сумму не меньше, чем была заработная плата ее мужа. Это 108 тысяч долларов в год. За 15 лет сумма компенсаций, которые хочет получить вдова пилота МАУ, составит 1,62 млн долларов.

Екатерина Гапоненко призналась, что предложенной Кабмином компенсации в 200 тысяч гривен недостаточно для того, чтобы содержать детей.

"Я хочу стабильный ежемесячный доход, который обеспечит учебу моих дочерей. Это минимальные требования. О себе я даже не говорю. Я найду себе работу, но сколько бы я не получала, это не позволит мне обеспечить обучение дочек так, как мы мечтали об этом с мужем", - отметила Екатерина в интервью.

Как сообщали Українські Новини, 20 января в Киеве простились с погибшими при крушении самолета МАУ.

Также Владимир Зеленский отметил, что считает недостаточной компенсацию Ираном семьям погибших украинцев в результате крушения самолета по 80 тыс. долларов.

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