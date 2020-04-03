На коронавірус тестуватимуть всіх хворих з вірусними пневмоніями

Міністерство охорони здоров'я вирішило тестувати на коронавірус, яким заразилися вже більше мільйона людей, всіх хворих з вірусними пневмоніями.

Про це під час ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Сьогодні на зустрічі з міністром охорони здоров'я ми переглянули питання пневмоній, захворювання і тестування на пневмонію. І ми прийняли рішення з завтрашнього дня зобов'язати при всіх вірусних пневмоніях відбирати матеріал і передавати його на тестування на коронавірус. Перед цим було прийнято рішення, всі летальні випадки від вірусних пневмоній ми беремо матеріал і доставляємо в вірусологічну лабораторію для того, щоб ретроспективно оцінити можливі пропущені випадки коронавірусної хвороби", - сказав він.

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