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03 квітня 2020, пʼятниця, 09:28 21
Медицина 2020-04-03T11:00:03+03:00
Українські Новини
На коронавірус тестуватимуть всіх хворих з вірусними пневмоніями

На коронавірус тестуватимуть всіх хворих з вірусними пневмоніями

Анна Рудык
Вірусна пневмонія, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

Міністерство охорони здоров'я вирішило тестувати на коронавірус, яким заразилися вже більше мільйона людей, всіх хворих з вірусними пневмоніями.

Про це під час ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Сьогодні на зустрічі з міністром охорони здоров'я ми переглянули питання пневмоній, захворювання і тестування на пневмонію. І ми прийняли рішення з завтрашнього дня зобов'язати при всіх вірусних пневмоніях відбирати матеріал і передавати його на тестування на коронавірус. Перед цим було прийнято рішення, всі летальні випадки від вірусних пневмоній ми беремо матеріал і доставляємо в вірусологічну лабораторію для того, щоб ретроспективно оцінити можливі пропущені випадки коронавірусної хвороби", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні обмежать час перебування на вулиці.

Раніше ми писали про те, як правильно обробляти покупки після магазину.

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