У ВООЗ розповіли, що не можна робити в "коронавірусній" самоізоляції

Під час епідемії коронавірусу, яким по всьому світу заразилися вже більше мільйона осіб, перебуваючи в самоізоляції потрібно утриматися від деяких звичок. Про це під час онлайн-брифінгу 2 квітня заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, передає "Сьогодні".

Так, Клюге зазначив, що під час самоізоляції слід утриматися від куріння сигарет і узливання алкогольних напоїв.

Клюге, закликав людей, які дотримуються епідеміологічні норми, вести здоровий спосіб життя під час карантину.

"Потрібно намагатися вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність. Бажано відмовитися від куріння і алкоголю", – сказав Клюге.

Він нагадав, що в групу ризику для коронавірусу входять літні люди і люди з серйозними хронічними захворюваннями.

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