Комаровский рассказал об инкубационном периоде коронавируса: через сколько болезнь проявляется чаще всего

Детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей Евгений Комаровский, который ранее рассказал о главных симптомах коронавируса, рассказал, что в большинстве случаев COVID-19 проявляется на пятый день после контакта с больным коронавирусом.

Об этом он рассказал в своем видео блоге.

По словам Комаровского, инкубационный период в среднем составляет пять дней.

"Инкубационный период в среднем появляется через 5 дней после установленного контакта, редко появляется уже через 2 дня", - сказал он.

Также доктор Комаровский отметил, что у подавляющего большинства людей к 12 дню уже есть реальные симптомы и дальше, до 14 дня, симптомы проявляются очень редко.

"И только у одного человека из ста может быть увеличение цифры в 14 дней, но ориентироваться надо на то, что абсолютное большинство людей заболевает до 14 дня после контакта", - сказал он.

Кроме того, Комаровский навел данные нового исследования, в котором говорится, что наименьшая возможность инфицировать людей при относительной влажности от 40% до 60%. При более высокой или низкой влажности вероятность передачи вируса повышается. По его словам, влажность в 40-60% считается оптимальной, которую надо поддерживать в жилых помещениях.

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Как сообщали Українські Новини, Комаровский назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно обращаться в больницу, а также назвал самые плохие сценарии развития ситуации с коронавирусом.