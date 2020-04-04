Карантин навчанню не перешкода. Розклад онлайн-уроків для учнів 10 класу

З 6 квітня для учнів 5-11 класів стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Уроки будуть транслювати в 10:00 з понеділка по п'ятницю і до закінчення карантину, який продовжили до 24 квітня. Міністерство освіти опублікувало розклад онлайн-занять. Про те, який розклад буде в учнів 10 класу, а також про те, де будуть транслювати уроки, розкажуть Українські Новини.

Так, повідомляється, що заняття для десятикласників будуть транслювати на YouTube-каналі Міністерства освіти і на телеканалі UA:Перший.

Понеділок

Українська мова Алгебра Руханка Фізика Історія України Руханка

Вівторок

Українська література Фізика Руханка Історія України Біологія Руханка Географія

Среда

Англійська мова Геометрія Руханка Хімія Географія Руханка

Четверг

Українська мова Фізика Руханка Англійська мова Всесвітня історія Руханка

П'ятниця

Українська література Алгебра Руханка Англійська мова Хімія Руханка Біологія

Розклад для 10 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Відзначається також, що на YouTube-каналі Міносвіти вчителі залишатимуть домашні завдання в описі під кожним відео. Посилання на електронні версії підручників також можна буде знайти в описі під відео.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, як виглядає розклад для п'ятикласників і семикласників.