підписатися на розсилку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
04 квітня 2020, субота, 06:45 12
Суспільство 2020-04-04T07:45:23+03:00
Українські Новини
Карантин навчанню не перешкода. Розклад онлайн-уроків для учнів 10 класу

Карантин навчанню не перешкода. Розклад онлайн-уроків для учнів 10 класу

Елена Новикова
Всеукраїнська школа онлайн, Онлайн-уроки, Розклад занять, Розклад, 10 клас
Школа. Фото: samoorg.com.ua
Школа. Фото: samoorg.com.ua

З 6 квітня для учнів 5-11 класів стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Уроки будуть транслювати в 10:00 з понеділка по п'ятницю і до закінчення карантину, який продовжили до 24 квітня. Міністерство освіти опублікувало розклад онлайн-занять. Про те, який розклад буде в учнів 10 класу, а також про те, де будуть транслювати уроки, розкажуть Українські Новини.

Так, повідомляється, що заняття для десятикласників будуть транслювати на YouTube-каналі Міністерства освіти і на телеканалі UA:Перший.

Понеділок

  1. Українська мова
  2. Алгебра
  3. Руханка
  4. Фізика
  5. Історія України
  6. Руханка

Вівторок

  1. Українська література
  2. Фізика
  3. Руханка
  4. Історія України
  5. Біологія
  6. Руханка
  7. Географія

Среда

  1. Англійська мова
  2. Геометрія
  3. Руханка
  4. Хімія
  5. Географія
  6. Руханка

Четверг

  1. Українська мова
  2. Фізика
  3. Руханка
  4. Англійська мова
  5. Всесвітня історія
  6. Руханка

П'ятниця

  1. Українська література
  2. Алгебра
  3. Руханка
  4. Англійська мова
  5. Хімія
  6. Руханка
  7. Біологія

Розклад для 10 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки УкраїниРозклад для 10 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Відзначається також, що на YouTube-каналі Міносвіти вчителі залишатимуть домашні завдання в описі під кожним відео. Посилання на електронні версії підручників також можна буде знайти в описі під відео.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, як виглядає розклад для п'ятикласників і семикласників.

Більше новин про: Всеукраїнська школа онлайн Онлайн-уроки Розклад занять Розклад 10 клас

Кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за тисячу
Приватбанк подав позов проти Коломойського і Боголюбова на $5,5 млрд
Новини
Долар почав падати після рекордного зростання. Як змінювався курс за тиждень 08:00
Розклад уроків для 8 класів: де і коли дивитися 08:00 Інфографіка
Кабмін виділив 40,7 млн гривень жителям обваленого будинку у Дрогобичі 06:50
Карантин навчанню не перешкода. Розклад онлайн-уроків для учнів 10 класу 06:45
До Великодня майже 300 тисяч киян отримають матеріальну допомогу: кому і скільки виплатять 06:17
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи 20:49
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
"Комфортне" житло досягло 46% ринку: забудовник сам визначає клас 10:59 Прес-реліз
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн гривень на боротьбу з коронавірусом 11:33
більше новин
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
більше новин
Кабмін оприлюднив останні макропоказники на 2020 значно гірші озвучених Шмигалем
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok