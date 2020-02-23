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23 февраля 2020, воскресенье, 10:05 78
Общество 2020-02-23T10:06:21+02:00
Українські Новини
Считывание данных и камеры в банкоматах: как защитить свою банковскую карту от мошенников

Считывание данных и камеры в банкоматах: как защитить свою банковскую карту от мошенников

Анна Рудык
Карточные мошенники, Мошенничество, Банковская карта, банковские карты
Карточка. Фото: pixabay
Карточка. Фото: pixabay

В то время, как мошенники в Украине воруют деньги при помощи SMS, банковская карта также может попасть под их прицел. О популярной схеме аферистов пишет Сегодня.

Так, сообщается, что мошенники крепят рядом с банкоматами камеры, чтобы узнать пин-код карты.

Отмечается, что недавно такой прибор для видеонаблюдения обнаружил мужчина в центре Киева. А бывают камеры еще меньше – такие, что заметить трудно.

"Размеры камеры – с булавочную головку", – отмечает эксперт Александр Карпов, директор Украинской ассоциации членов платежных систем.

Но одних знаний о пин-коде мало. Оказывается, аферисты устанавливают кроме камер в банкоматах еще и специальные устройства на картоприемник, которые считывают остальную информацию с карты. Чтобы потом легко рассчитаться вашими деньгами в интернете.

"Устройства размером с одну треть карты, толщиной – уже чем карта. Металлические, они вставляются внутрь. И вы их не найдете ни при каких условиях", – говорит эксперт.

Важно быть бдительным и, снимая деньги, учитывать, что за этим процессом может "наблюдать" скрытая камера мошенников.

"Вам самое главное – не дать мошенникам записать пин-код. Вы вводите одной рукой пин-код, а второй рукой вы прикрываете цифры, которые вводите. Где бы ни стояла видеокамера, видеосигнал захватит ваши пальцы и не будет видно, где и какие цифры вы нажимаете", - отметил он.

Самые опасные банкоматы – в наиболее людных местах: на вокзалах, возле остановок, в торговых центрах или просто на улице.

Также Українські Новини писали, как защитить себя от опасностей при покупках в интернете.

Тем временем у мошенников новая схема: чем опасны забытые в банкоматах карточки.

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