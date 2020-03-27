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27 марта 2020, пятница, 09:19 2374
Общество 2020-03-27T09:31:14+02:00
Українські Новини
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему

"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему

Елена Новикова
НБУ, мошенники, Аферисты, Телефонные монешенники
Телефон. Фото: pixabay
Телефон. Фото: pixabay

Мошенники даже во время карантина продолжают обманывать украинцев. Национальный банк Украины раскрыл еще одну схему аферистов. Они рассылают смс-сообщения о начислении помощи в сумме 1000 гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Они присылают гражданам СМС-сообщения от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее "под эгидой НБУ", — сказано в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что они не начисляют и не выплачивают социальную помощь, не организуют розыгрышей или лотерей.

Также они напомнили, что не следует звонить по указанным в пободных рассылках номерам. Не следует и сообщать свои личные данные и информацию о каратах и счетах.

Как сообщали Українські Новини, украинские фальшивомонетчики начали бесконтактно, через интернет, продавать фальшивые купюры. В основном, они продают купюры номиналом 200 и 500 гривен.

Ранее сообщалось о том, как защитить свою банковскую карту от мошенников, которые считывают данные и устанавливают камеры на банкоматы.

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