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02 квітня 2020, четвер, 18:45 8
Верховна Рада і партії 2020-04-02T19:30:03+03:00
Українські Новини
За "Слугу народу" на виборах Ради проголосували б на третину менше українців

За "Слугу народу" на виборах Ради проголосували б на третину менше українців

Надежда Комендантова
Рейтинг, Социс, соцопитування, Партія
Соціологічний опитування. Фото:
Соціологічний опитування. Фото: "Рейтинг"

В той час, як рівень довіри до Зеленського впав до 46%, 31,5% респондентів, опитаних центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", готові проголосувати за партію "Слуга народу", 12% - за "Європейську солідарність", 9,8% - за "Опозиційну платформу - За життя" на виборах Верховної Ради, якби вони проходили в найближчу неділю. Це на третину (16,4%) менше, ніж у лютому.

Про це свідчать результати опитування, оприлюднені в четвер, передають Українські Новини.

Серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, 31,5% віддали б свій голос за "Слугу народу", 12% - за "Євросолідарність", 9,8% - за "Опозиційну платформу", 5,9% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Всі інші партії отримують менше 5% підтримки.

Так, з представлених в парламенті поточного скликання політичних сил не подолала 5-відсотковий бар'єр партія "Голос" - за неї зараз готові голосувати 1,9%.

При цьому 10% опитаних не визначилися з вибором.

Крім того, на думку 28% респондентів, партія "Європейська солідарність" є реальною опозицією до діючої влади.

Опитування проводилося з 13 по 23 березня серед 2 тис. повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 5 лютого 47,9% опитаних "Соцісом" підтримали б "Слугу народу" на виборах Ради.

Раніше партія Зеленського втрачала голоси на виборах в Раду, а Вакарчука - обігнала Порошенко. Тим часом партии Зеленського і Бойко зберігають лідерство.

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